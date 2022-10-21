Песков заявил, что правда о диверсии на «Северных потоках» многих удивит
Россию не допускают до расследования на «Северных потоках», однако истина о диверсии удивит многих в Европе в случае ее обнародования. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока [работа по включению России в расследование] натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежеланием вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, если она будет установлена и предана огласке», — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что позиция России о возможном исполнителе диверсии на газопроводах «хорошо известна». Он добавил, что российская сторона не располагает новыми данными о произошедшем, поскольку Москву не допускают до расследования «ни немцы, ни шведы, ни датчане».
30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».
Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Швеция, Германия и Дания начали расследование произошедшего.
В то же время российскую сторону до поврежденных «Северных потоков» не допускают. Ранее Песков подчеркивал, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса