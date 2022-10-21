Песков заявил, что правда о диверсии на «Северных потоках» многих удивит

Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Швеция, Германия и Дания начали расследование произошедшего.