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Песков заявил, что правда о диверсии на «Северных потоках» многих удивит

Ведомости

Россию не допускают до расследования на «Северных потоках», однако истина о диверсии удивит многих в Европе в случае ее обнародования. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока [работа по включению России в расследование] натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежеланием вместе докопаться до истины, которая наверняка в этих европейских странах многих удивит, если она будет установлена и предана огласке», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что позиция России о возможном исполнителе диверсии на газопроводах «хорошо известна». Он добавил, что российская сторона не располагает новыми данными о произошедшем, поскольку Москву не допускают до расследования «ни немцы, ни шведы, ни датчане».

30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры. Позже он назвал взрывы на «Северных потоках» актом международного терроризма и добавил, что за ними стоят те, «кто хочет окончательно разорвать связи России и Евросоюза».

Инцидент на газопроводах произошел в ночь на 26 сентября. Тогда в обоих трубопроводах упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Швеция, Германия и Дания начали расследование произошедшего.

В то же время российскую сторону до поврежденных «Северных потоков» не допускают. Ранее Песков подчеркивал, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на газопроводах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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