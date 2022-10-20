Bloomberg: правительства Европы контролируют лишь 10% запасов газа в ПХГ
Европу может ждать непростая зима из-за слабого контроля национальных правительств над запасами газа в подземных хранилищах: в их непосредственном распоряжении находится всего 10% от всех запасов, пишет Bloomberg.
Остальные 90% запасов контролируются международными торговыми, энергетическими и промышленными компаниями, которые, как отмечает агентство, могут свободно продавать газ тому, кто предложит лучшую цену. Предполагается, что поставки между странами ЕС обеспечит европейская газовая сеть, однако она никогда прежде не использовалась в сложившейся кризисной ситуации.
В консалтинговой компании Wood Mackenzie предупредили о падении запасов в хранилищах к весне до 10%, если зима будет холодной, что неизбежно спровоцирует возобновление борьбы за поставки в преддверии следующей зимы.
Для минимизации рисков правительства стран могут ввести режим ЧС, что позволит газовым операторам контролировать перекачку газа из хранилищ. Подобные меры могут оставить некоторые страны наедине с нехваткой запасов, отмечает Bloomberg. В уязвимом положении находится, в частности, Германия, запасы которой покрывают лишь 25% годового спроса.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ. На фоне приостановки «Северного потока» несколько стран Евросоюза начали использовать газ из подземных хранилищ. В том же месяце глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не сможет пережить зиму без российского газа. Хотя его поставки в страну сохраняются, однако ряду стран Европы будет невозможно справиться с отсутствием импорта энергоносителей из РФ.
В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.
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