Цена на газ в ЕС опустилась до минимума с июня

По словам Кауфмана, динамика цен на газ в ЕС зимой будет зависеть от погодного фактора. Эксперт отмечает, что ЕС, очевидно, хватит газа на текущую зиму. Основные риски для региона, по его словам, перенеслись на отопительный сезон 2023/24 гг., так как заполнить хранилища со сниженными поставками из России и с вероятным восстановлением спроса на СПГ в Китае будет сложно (Пекин уже сейчас дал указание энергокомпаниям КНР не перепродавать СПГ в Европу, «Ведомости» писали об этом 17 октября). «Данный фактор и будет поддерживать цены на повышенном уровне в 2023 г.», — заключает он.