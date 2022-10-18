Цена на газ в ЕС опустилась до минимума с июня

Цена на газ в ЕС опустилась до минимума с июняЭто временный эффект из-за теплой погоды и увеличения выработки ветряков, поясняют эксперты
Цена на газ в ЕС опустились ниже $1200 за 1000 куб. м впервые с июня. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Это происходит на фоне теплой погоды и высокого уровня заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ).
В 11:20 мск ноябрьский фьючерс на газ на хабе TTF в Нидерландах снижался до 115,5 евро за МВт\ч, то есть $1175 за 1000 куб. м с учетом текущего курса валют на международном рынке. В последний раз такая стоимость фиксировалась 14 июня 2022 г.
Позднее цена скорректировалась вверх, но удерживалась ниже $1200. На 15:30 мск газ на TTF стоил 116,5 евро за МВт\ч, или $1186 за 1000 куб. м.
Текущая динамика цены связана с относительно теплой погодой в Европе (около +20 градусов и выше во Франции, Италии, Испании, +15 и выше в Германии) и высоким уровнем заполнения ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe на 16 октября, уровень заполнения европейских ПХГ составлял чуть более 92%. Изначально страны ЕС ставили цель заполнения хранилищ минимум на 80% к зиме 2022/23 гг. и на 90% — ко всем последующим зимним периодам.
Цены на газ в Европе начали рост еще осенью 2021 г. на фоне спада выработки ветровых электростанций (ВЭС). Новый скачок произошел после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. 7 марта 2022 г. стоимость 1000 куб. м газа приближалась к отметке $3900. Затем цена снизилась, но стабильно держалась выше $1000 за 1000 куб. м. В конце июля начался новый рост цен, и 26 августа котировки на TTF пробили психологическую отметку в $3500 за 1000 куб м. С тех пор цена устойчиво снижается.
В августе «Газпром» заявлял, что спотовые цены на газ в Европе зимой 2022/23 гг., по консервативным оценкам, могут превысить $4000 за 1000 куб. м. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 12 октября на РЭН-2022 говорил, что в случае сильных холодов в Европе зимой 2022/23 гг. возможен дефицит газа в 800 млн куб. м в сутки из-за снижения поставок из России. Топ-менеджер подчеркивал, что за короткий промежуток времени могут быть заморожены «целые города».
Экспорт газа из России в Европу резко снизился после начала СВО на Украине. Согласно расчетам «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), в начале октября 2022 г. Россия в среднем поставляла в ЕС около 75 млн куб. м газа в сутки против 322,8 млн куб. м в октябре 2021 г.
Аналитик «Финама» Сергей Кауфман отмечает, что даже после коррекции до $1200 за 1000 куб. м цены на газ в Европе все еще остаются аномально высокими. По его прогнозу, в ближайший год не стоит ожидать устойчивого снижения цен ниже отметки в $1000 за 1000 куб. м.
Текущая коррекция цен, по словам Кауфмана, во многом связана с сезонным фактором. «Страны ЕС уже практически полностью заполнили свои газовые хранилища, а отопительный сезон еще полноценно не начался, что временно и снижает спрос на газ», — поясняет он. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов добавляет, что сейчас в Европе сохраняется теплая и ветреная погода (это повышает выработку ВЭС. — «Ведомости»). «При этом цель по заполнению хранилищ уже выполнена. Текущий баланс на газовом рынке уже не такой напряженный, как был несколько недель назад», — соглашается он.
Но, по мнению Галактионова, это временный эффект. Он поясняет, что в конце октября начнется сезон отбора газа из хранилищ, при этом поставки из России будут намного ниже обычных уровней. «На фоне высоких темпов убывания запасов цены на спот-рынке вновь могут подскочить выше $2000 уже в ноябре», — прогнозирует эксперт.
По словам Кауфмана, динамика цен на газ в ЕС зимой будет зависеть от погодного фактора. Эксперт отмечает, что ЕС, очевидно, хватит газа на текущую зиму. Основные риски для региона, по его словам, перенеслись на отопительный сезон 2023/24 гг., так как заполнить хранилища со сниженными поставками из России и с вероятным восстановлением спроса на СПГ в Китае будет сложно (Пекин уже сейчас дал указание энергокомпаниям КНР не перепродавать СПГ в Европу, «Ведомости» писали об этом 17 октября). «Данный фактор и будет поддерживать цены на повышенном уровне в 2023 г.», — заключает он.