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Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов между странами СНГ

Ведомости

Вместе с трагическими событиями на Украине происходят конфликты и между другими странами СНГ, нужно найти пути их разрешения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на неформальном саммите глав стран СНГ. 

«Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС).

Ранее, выступая на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ в конце сентября, Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку. Тогда он обвинил Запад в желании развязать «кровавую бойню» на территории стран содружества. По его словам, западные страны пытаются спровоцировать напряженность в этих регионах и готовы «подставить под удар» любое государство для достижения своих целей.

Кроме того, Путин указал на конфликт между Россией и Украиной, а также на обострение ситуации «на рубежах некоторых других стран СНГ». Так, в начале октября минобороны Армении сообщило о новых обстрелах на границе с азербайджанской стороны. Эскалация в регионе идет с середины сентября.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В апреле Путин также называл происходящее на Украине трагедией, отметив при этом, что «у России не было выбора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных