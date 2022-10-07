Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов между странами СНГ
Вместе с трагическими событиями на Украине происходят конфликты и между другими странами СНГ, нужно найти пути их разрешения. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на неформальном саммите глав стран СНГ.
«Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты. Это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС).
Ранее, выступая на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ в конце сентября, Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку. Тогда он обвинил Запад в желании развязать «кровавую бойню» на территории стран содружества. По его словам, западные страны пытаются спровоцировать напряженность в этих регионах и готовы «подставить под удар» любое государство для достижения своих целей.
Кроме того, Путин указал на конфликт между Россией и Украиной, а также на обострение ситуации «на рубежах некоторых других стран СНГ». Так, в начале октября минобороны Армении сообщило о новых обстрелах на границе с азербайджанской стороны. Эскалация в регионе идет с середины сентября.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В апреле Путин также называл происходящее на Украине трагедией, отметив при этом, что «у России не было выбора».
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