Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов между странами СНГ

Ранее, выступая на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ в конце сентября, Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку. Тогда он обвинил Запад в желании развязать «кровавую бойню» на территории стран содружества. По его словам, западные страны пытаются спровоцировать напряженность в этих регионах и готовы «подставить под удар» любое государство для достижения своих целей.