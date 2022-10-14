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Лукашенко заявил о возможных провокациях по всему периметру СНГ

Ведомости

Провокации со стороны Запада возможны по всему периметру СНГ, к ним нужно быть готовыми. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в Астане на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. 

«Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане — убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

По мнению белорусского лидера, западные страны стремятся «расчленить евразийское пространство по секторам влияния», чтобы использовать сырьевые и промышленные ресурсы стран. 

Ранее сегодня глава МИДа республики Владимир Макей сообщил о введении в Белоруссии режима контртеррористической операции (КТО) из-за угроз провокаций со стороны соседних стран. 

В начале этой недели, 10 октября, Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины.

В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 

Ранее, выступая на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ в конце сентября, президент России Владимир Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку. Тогда он обвинил Запад в желании развязать «кровавую бойню» на территории стран содружества. По его словам, западные страны пытаются спровоцировать напряженность в этих регионах и готовы «подставить под удар» любое государство для достижения своих целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных