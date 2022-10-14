Лукашенко заявил о возможных провокациях по всему периметру СНГ
Провокации со стороны Запада возможны по всему периметру СНГ, к ним нужно быть готовыми. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в Астане на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
«Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане — убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
По мнению белорусского лидера, западные страны стремятся «расчленить евразийское пространство по секторам влияния», чтобы использовать сырьевые и промышленные ресурсы стран.
Ранее сегодня глава МИДа республики Владимир Макей сообщил о введении в Белоруссии режима контртеррористической операции (КТО) из-за угроз провокаций со стороны соседних стран.
В начале этой недели, 10 октября, Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины.
В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
Ранее, выступая на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ в конце сентября, президент России Владимир Путин призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку. Тогда он обвинил Запад в желании развязать «кровавую бойню» на территории стран содружества. По его словам, западные страны пытаются спровоцировать напряженность в этих регионах и готовы «подставить под удар» любое государство для достижения своих целей.
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