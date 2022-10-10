Лукашенко поручил разместить российских военных на территории Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики в рамках развертывания совместной региональной группировки войск.
«Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», – заявил он на совещании по вопросам госбезопасности.
О развертывании совместной региональной группировки войск Лукашенко объявил сегодня, об этом он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным. Основу этой группировки, формирование которой уже началось, составят белорусские военные, подчеркнул он. Белорусский президент также считает, что Киев готовится к открытию второго фронта на границе с республикой, что «безумно с военной точки зрения», однако на это Украину толкают ее западные «хозяева».
4 октября Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Латвия наращивают свои военные силы у границы с республикой. По его словам, эти страны просят НАТО развернуть на своих территориях боевые подразделения. Лукашенко утверждает, что для них уже строятся новые военные городки в 20 км от белорусской границы.
6 октября в Минобороны Белоруссии заявили о готовности региональной группировки войск к защите Союзного государства в случае эскалации на западном направлении. На следующий день министр обороны страны Виктор Хренин сообщил, что ведомство в случае необходимости может выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных.
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