Лукашенко поручил разместить российских военных на территории Белоруссии

«Вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек. И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», – заявил он на совещании по вопросам госбезопасности.