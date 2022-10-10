Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, передает агентство «БелТА».
«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — подчеркнул Лукашенко.
По его словам, основа этой группировки — это белорусские военные, ее формирование уже началось. «Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — заявил белорусский президент.
Говоря о предупреждениях об ударах со стороны Украины, глава государства предостерег украинскую сторону от нападения на территорию республики. «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории»», — заявил Лукашенко.
Министр обороны республики Виктор Хренин ранее заявил, что Белоруссия может в случае необходимости выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных. Также Хренин рассказал, что на вооружение Белоруссии в скором времени поступят ракетные комплексы «Искандер» и системы противовоздушной обороны (ПВО) «С-400», а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов.
После того как Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, Лукашенко опроверг сообщения о том, что она будет проведена и в республике. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», – говорил он. Об отсутствии таких планов заявлял и госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.
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