Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

После того как Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, Лукашенко опроверг сообщения о том, что она будет проведена и в республике. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», – говорил он. Об отсутствии таких планов заявлял и госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.