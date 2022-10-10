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Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Ведомости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, передает агентство «БелТА».

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, основа этой группировки — это белорусские военные, ее формирование уже началось. «Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — заявил белорусский президент.

Говоря о предупреждениях об ударах со стороны Украины, глава государства предостерег украинскую сторону от нападения на территорию республики. «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории»», — заявил Лукашенко.

Министр обороны республики Виктор Хренин ранее заявил, что Белоруссия может в случае необходимости выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных. Также Хренин рассказал, что на вооружение Белоруссии в скором времени поступят ракетные комплексы «Искандер» и системы противовоздушной обороны (ПВО) «С-400», а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов.

После того как Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, Лукашенко опроверг сообщения о том, что она будет проведена и в республике. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», – говорил он. Об отсутствии таких планов заявлял и госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных