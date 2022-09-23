Лукашенко исключил мобилизацию в Белоруссии

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.