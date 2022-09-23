Лукашенко исключил мобилизацию в Белоруссии
Мобилизации в Белоруссии не будет, подобные сообщения являются фейком. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
«Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», — подчеркнул белорусский лидер (цитата по «БелТА»).
Он указал на попытки оппозиции развить идею о возможной мобилизации в стране по аналогии с Россией. По его словам, целью таких публикаций является создание напряженной обстановки в республике.
Ранее об отсутствии планов проводить мобилизацию в Белоруссии сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, «народ Белоруссии и страна мобилизованы и так». Он подчеркнул, что у страны есть «силовой блок и состав мирного времени», которые могут дать отпор.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.
В МИД Белоруссии заявили, что с пониманием относятся к решению Москвы. «Здравый смысл диктует любое решительное действие, если это связано с необходимостью обеспечения безопасности своего государства», — сказал глава ведомства Владимир Макей. В то же время Вольфович на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым заявил, что кризис на Украине должен быть урегулирован мирным путем.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам российского президента, в настоящее время линия боевого соприкосновения превышает 1000 км.
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