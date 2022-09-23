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Политика

Лукашенко исключил мобилизацию в Белоруссии

Ведомости

Мобилизации в Белоруссии не будет, подобные сообщения являются фейком. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

«Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», — подчеркнул белорусский лидер (цитата по «БелТА»).

Он указал на попытки оппозиции развить идею о возможной мобилизации в стране по аналогии с Россией. По его словам, целью таких публикаций является создание напряженной обстановки в республике.

Ранее об отсутствии планов проводить мобилизацию в Белоруссии сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, «народ Белоруссии и страна мобилизованы и так». Он подчеркнул, что у страны есть «силовой блок и состав мирного времени», которые могут дать отпор. 

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Он уточнил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего будет призвано 300 000 человек — около 1% от мобилизационного ресурса.

В МИД Белоруссии заявили, что с пониманием относятся к решению Москвы. «Здравый смысл диктует любое решительное действие, если это связано с необходимостью обеспечения безопасности своего государства», — сказал глава ведомства Владимир Макей. В то же время Вольфович на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым заявил, что кризис на Украине должен быть урегулирован мирным путем.

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. По словам российского президента, в настоящее время линия боевого соприкосновения превышает 1000 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных