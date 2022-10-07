Минобороны Белоруссии при необходимости может выставить резерв в 500 000 военных
Минобороны Белоруссии может в случае необходимости выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных, заявил министр обороны страны Виктор Хренин на встрече с представителями СМИ, блогерами и общественными деятелями. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Хренину был задан вопрос о работе с военными, находящимися в запасе. Он отметил, что ведется плановая работа, и мобилизационные сборы носят постоянный характер. «За последние 20 лет через мобилизационные сборы прошли 130 000 человек. Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 000 военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве. 60% белорусской армии – контрактники. В Беларуси нет необходимости создавать контрактную армию», – говорится в сообщении министерства.
Также Хренин рассказал, что на вооружение Белоруссии в скором времени поступят ракетные комплексы «Искандер» и системы противовоздушной обороны (ПВО) «С-400», а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов.
После того, как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что она будет проведена и в республике. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», – говорил он. Об отсутствии таких планов заявлял и госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, «народ Белоруссии и страна мобилизованы и так». Он подчеркнул, что у страны есть «силовой блок и состав мирного времени», которые могут дать отпор.
4 октября Лукашенко провел совещание по вопросам безопасности, сообщало «БелТА». На этом совещании президент дал распоряжение проверить находящихся в запасе граждан. «Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Закончится уборочная кампания — аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах», – говорил Лукашенко.