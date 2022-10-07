Минобороны Белоруссии при необходимости может выставить резерв в 500 000 военных

После того, как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что она будет проведена и в республике. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», – говорил он. Об отсутствии таких планов заявлял и госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. По его словам, «народ Белоруссии и страна мобилизованы и так». Он подчеркнул, что у страны есть «силовой блок и состав мирного времени», которые могут дать отпор.