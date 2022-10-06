В Белоруссии заявили о готовности группировки войск к защите Союзного государства

По его мнению, в будущем США и НАТО могут применить силовые методы «для достижения своих целей». Из-за того, что давление Запада на Россию усиливается, возрастает и военная опасность в Белоруссии, подчеркнул он. Хренин также не исключил вмешательство во внутренние дела республики с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины.