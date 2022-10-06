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В Белоруссии заявили о готовности группировки войск к защите Союзного государства

Ведомости

Региональная группировка войск России и Белоруссии готова к защите Союзного государства в случае эскалации на западном направлении. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что республика готова к провокациям на границе, указав на принятые меры по обеспечению коллективной безопасности. 

«Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», — сказал Хренин (цитата по «БелТА»).

По его мнению, в будущем США и НАТО могут применить силовые методы «для достижения своих целей». Из-за того, что давление Запада на Россию усиливается, возрастает и военная опасность в Белоруссии, подчеркнул он. Хренин также не исключил вмешательство во внутренние дела республики с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины.

При этом в минобороны Белоруссии отметили, что считают более целесообразным не «бряцать оружием», а решать все вопросы дипломатическим путем. 

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Латвия наращивают свои военные силы у границы с республикой. По его словам, эти страны просят НАТО развернуть на своих территориях боевые подразделения. Лукашенко утверждает, что для них уже строятся новые военные городки в 20 км от белорусской границы.  

Ранее российские власти предупреждали страны СНГ о стремлении Запада спровоцировать напряженность на их территориях. По словам президента России Владимира Путина, западные страны готовы «подставить под удар» любую страну и развязать в ней «кровавую бойню» для достижения своих целей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных