В Белоруссии заявили о готовности группировки войск к защите Союзного государства
Региональная группировка войск России и Белоруссии готова к защите Союзного государства в случае эскалации на западном направлении. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Он подчеркнул, что республика готова к провокациям на границе, указав на принятые меры по обеспечению коллективной безопасности.
«Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства», — сказал Хренин (цитата по «БелТА»).
По его мнению, в будущем США и НАТО могут применить силовые методы «для достижения своих целей». Из-за того, что давление Запада на Россию усиливается, возрастает и военная опасность в Белоруссии, подчеркнул он. Хренин также не исключил вмешательство во внутренние дела республики с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины.
При этом в минобороны Белоруссии отметили, что считают более целесообразным не «бряцать оружием», а решать все вопросы дипломатическим путем.
4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Латвия наращивают свои военные силы у границы с республикой. По его словам, эти страны просят НАТО развернуть на своих территориях боевые подразделения. Лукашенко утверждает, что для них уже строятся новые военные городки в 20 км от белорусской границы.
Ранее российские власти предупреждали страны СНГ о стремлении Запада спровоцировать напряженность на их территориях. По словам президента России Владимира Путина, западные страны готовы «подставить под удар» любую страну и развязать в ней «кровавую бойню» для достижения своих целей.
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