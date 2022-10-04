Лукашенко обвинил Польшу в наращивании сил у границы с Белоруссией

В наращивании военных сил от Польши «не отстают» Литва и Латвия, добавил Лукашенко. Ввиду отсутствия собственных средств эти страны просят НАТО развернуть на своих территориях боевые подразделения, для которых, утверждает он, уже строятся новые военные городки в 20 км от белорусской границы. Всего, заявил Лукашенко, военная группировка НАТО в Европе насчитывает 35 000 человек, 25 000 из которых находятся в сопредельных с Белоруссией странах.