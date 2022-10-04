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Лукашенко обвинил Польшу в наращивании сил у границы с Белоруссией

Ведомости

Польша наращивает свои военные силы у границы с Белоруссией, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности, передает «БелТА».

«Вместо поддержки своего населения в сложной социально-экономической обстановке правительство Польши планирует увеличить свой военный бюджет», – сказал он.

В частности, по его данным, Польша формирует на юге белорусского направления новую механизированную дивизию, а на севере и востоке страны создает кадровые бригады территориальной обороны.

В наращивании военных сил от Польши «не отстают» Литва и Латвия, добавил Лукашенко. Ввиду отсутствия собственных средств эти страны просят НАТО развернуть на своих территориях боевые подразделения, для которых, утверждает он, уже строятся новые военные городки в 20 км от белорусской границы. Всего, заявил Лукашенко, военная группировка НАТО в Европе насчитывает 35 000 человек, 25 000 из которых находятся в сопредельных с Белоруссией странах.

Ранее в конце сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию как президент. Белорусский президент тогда заявил, что западные страны «спокойно жить не дадут», поэтому необходимо «укреплять отношения с друзьями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных