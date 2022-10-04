Лукашенко обвинил Польшу в наращивании сил у границы с Белоруссией
Польша наращивает свои военные силы у границы с Белоруссией, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности, передает «БелТА».
«Вместо поддержки своего населения в сложной социально-экономической обстановке правительство Польши планирует увеличить свой военный бюджет», – сказал он.
В частности, по его данным, Польша формирует на юге белорусского направления новую механизированную дивизию, а на севере и востоке страны создает кадровые бригады территориальной обороны.
В наращивании военных сил от Польши «не отстают» Литва и Латвия, добавил Лукашенко. Ввиду отсутствия собственных средств эти страны просят НАТО развернуть на своих территориях боевые подразделения, для которых, утверждает он, уже строятся новые военные городки в 20 км от белорусской границы. Всего, заявил Лукашенко, военная группировка НАТО в Европе насчитывает 35 000 человек, 25 000 из которых находятся в сопредельных с Белоруссией странах.
Ранее в конце сентября Лукашенко впервые посетил Абхазию как президент. Белорусский президент тогда заявил, что западные страны «спокойно жить не дадут», поэтому необходимо «укреплять отношения с друзьями».
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