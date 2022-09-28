Лукашенко впервые посетил Абхазию как президент

В феврале «Ведомости» писали о том, что на площадке Госдумы должна заработать интеграционная комиссия, в которую войдут представители России, Белоруссии и Абхазии, По словам собеседника издания, прорабатываются организационно-технические и правовые вопросы работы этой площадки, а первое заседание должно было пройти в апреле 2022 г. Главная цель комиссии – создание условий для ускорения признания суверенитета Абхазии со стороны Белоруссии, а также обеспечение ее участия в евразийских интеграционных проектах, реализуемых по инициативе России.