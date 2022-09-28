Лукашенко впервые посетил Абхазию как президент
Президент Абхазии Аслан Бжания принял президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба абхазского лидера. Это первый официальный визит Лукашенко в республику в качестве главы государства. Встреча состоялась на государственной даче в Пицунде.
«Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом [президентом России] Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», — отметил Лукашенко.
Белорусский лидер предложил обсудить вопросы, «как жить дальше, как укреплять отношения». Он отметил, что Белоруссия и Россия согласовывают свои действия по таким вопросам.
«Россия готова подставить свое плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», — заключил Лукашенко.
Несмотря на провозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 1990-х гг., Грузия по-прежнему считает их своими территориями. В 2008 г. Россия признала независимость республик. Также независимость государств признают Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру.
В феврале «Ведомости» писали о том, что на площадке Госдумы должна заработать интеграционная комиссия, в которую войдут представители России, Белоруссии и Абхазии, По словам собеседника издания, прорабатываются организационно-технические и правовые вопросы работы этой площадки, а первое заседание должно было пройти в апреле 2022 г. Главная цель комиссии – создание условий для ускорения признания суверенитета Абхазии со стороны Белоруссии, а также обеспечение ее участия в евразийских интеграционных проектах, реализуемых по инициативе России.
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