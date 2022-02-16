Госдума поучаствует в работе над признанием Абхазии Белоруссией

Госдума поучаствует в работе над признанием Абхазии БелоруссиейИнтеграционная комиссия трех государств заработает в апреле
Интеграционная комиссия, в которую войдут представители России, Белоруссии и Абхазии, заработает на площадке Госдумы, сказал «Ведомостям» источник, близкий к нижней палате парламента. По его словам, сейчас прорабатываются организационно-технические и правовые вопросы работы этой площадки, а первое заседание должно пройти в апреле 2022 г. Главная цель комиссии – создание условий для ускорения признания суверенитета Абхазии со стороны Белоруссии, а также обеспечение ее участия в евразийских интеграционных проектах, реализуемых по инициативе России, сообщил собеседник.
В ходе работы комиссии речь в первую очередь будет идти об экономической интеграции и инвестиционном сотрудничестве, говорит источник. Среди задач комиссии также активизация трехстороннего диалога депутатов, бизнеса и т. д. Вопрос создания комиссии обсуждался на встречах министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбы с российскими парламентариями. Как рассказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, предложение о создании комиссии прозвучало с абхазской стороны. «Оно прозвучало впервые, мы еще не успели обсудить его с белорусами. Мысль правильная, но надо сформулировать не просто идею, а предложения, где инвестиции могут осуществляться, как это будет работать», – сообщил Калашников. Он добавил, что стороны договорились вернуться к этой теме через месяц.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службы министерства иностранных дел Абхазии, а также Белоруссии.
Россия признала независимость республик после конфликта с Грузией 2008 г. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 февраля 2022 г. в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» заявил о возможности признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также Крыма частью России: «Как только я пойму и президент [России] мне скажет, что в этом есть необходимость». Этот вопрос, как ожидается, Лукашенко может затронуть в разговоре с Владимиром Путиным 18 февраля в Москве. Дату их встречи назвала вчера пресс-служба Кремля.
Создание парламентских комиссий – первый шаг к институализации отношений Белоруссии и Абхазии, говорит доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин: «Признание не будет одномоментным решением, но все к этому идет: это укладывается в общую тенденцию последнего времени, связанную со сближением России и Белоруссии и активизацией военного сотрудничества». Политолог Николай Петров подчеркивает, что признание республики Белоруссией ожидается давно: «До сих пор Лукашенко удавалось этого избегать, но рано или поздно это произойдет, это вопрос цены».
Абхазии факт признания со стороны Белоруссии не даст никаких ощутимых экономических выгод, считает руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич, более того, это ухудшит отношения между Минском и Тбилиси. По его словам, Абхазия уже накопила опыт взаимодействия со странами, официально не признавшими ее независимость, в частности Турцией. В России же приоритетом является углубленная экономическая, политическая и военная интеграция с Белоруссией, говорит эксперт: «Если Лукашенко будет реально действовать в этом направлении, то вопросы Южной Осетии, Абхазии и других территорий в Москве предпочтут оставить на потом».