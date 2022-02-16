Госдума поучаствует в работе над признанием Абхазии Белоруссией

В ходе работы комиссии речь в первую очередь будет идти об экономической интеграции и инвестиционном сотрудничестве, говорит источник. Среди задач комиссии также активизация трехстороннего диалога депутатов, бизнеса и т. д. Вопрос создания комиссии обсуждался на встречах министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинбы с российскими парламентариями. Как рассказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, предложение о создании комиссии прозвучало с абхазской стороны. «Оно прозвучало впервые, мы еще не успели обсудить его с белорусами. Мысль правильная, но надо сформулировать не просто идею, а предложения, где инвестиции могут осуществляться, как это будет работать», – сообщил Калашников. Он добавил, что стороны договорились вернуться к этой теме через месяц.