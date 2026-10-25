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Число погибших из-за атаки Украины на Белгород возросло до трех

Анна Суслова

Число погибших в результате ночной атаки Украины на Белгород возросло до трех. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

По словам Демидова, от полученных ранений в больнице скончался мужчина. Мэр города выразил соболезнования семьям погибших.

По уточненным данным, в результате атаки пострадали 13 человек. По словам Демидова, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

25 октября губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что другой мужчина, пострадавший из-за атаки украинских БПЛА на Белгород, скончался в больнице. Губернатор также сообщил о 13 раненых. Семь из них госпитализированы, шесть получают помощь амбулаторно.

За прошедшие сутки Украина атаковала Белгородскую область 154 раза.

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