Число погибших из-за атаки Украины на Белгород возросло до трех
Число погибших в результате ночной атаки Украины на Белгород возросло до трех. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.
По словам Демидова, от полученных ранений в больнице скончался мужчина. Мэр города выразил соболезнования семьям погибших.
По уточненным данным, в результате атаки пострадали 13 человек. По словам Демидова, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
25 октября губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что другой мужчина, пострадавший из-за атаки украинских БПЛА на Белгород, скончался в больнице. Губернатор также сообщил о 13 раненых. Семь из них госпитализированы, шесть получают помощь амбулаторно.
За прошедшие сутки Украина атаковала Белгородскую область 154 раза.