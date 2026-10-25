Число погибших из-за атаки Украины на Белгород возросло до трех

25 октября губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что другой мужчина, пострадавший из-за атаки украинских БПЛА на Белгород, скончался в больнице. Губернатор также сообщил о 13 раненых. Семь из них госпитализированы, шесть получают помощь амбулаторно.