Трамп назвал Обаму некомпетентным президентом
Президент США Дональд Трамп назвал Барака Обаму «крайне некомпетентным президентом». Об этом он написал в Truth Social. Трамп обвинил Обаму в том, что тот «расплатился с Ираном миллиардами долларов и дал им путь к ядерному оружию». По словам главы Белого дома, Обама агитировал за Хиллари Клинтон и Камалу Харрис, но обе потерпели поражение. Теперь, утверждает Трамп, Обама агитирует за «джихадиста», который «ненавидит евреев, чернокожих, американцев и Трампа», имея в виду кандидата в сенат от Демократической партии Абдулу эль-Сайеда.
Трамп назвал этого кандидата «фальшивым доктором», который руководит «худшей клиникой в Америке». Американский лидер заявил, что на президентских выборах выиграл Мичиган с большим отрывом, вернул автомобильную промышленность и военно-воздушную базу, а также обеспечил больше рабочих мест, чем когда-либо прежде.
В завершение он призвал жителей штата голосовать за Майка Роджерса, чтобы республиканцы смогли сохранить за собой это место в сенате. По словам Трампа, Роджерс «никогда не подведет».
Согласно данным СМИ, эль-Сайед – врач и эпидемиолог, ранее возглавлявший департамент здравоохранения Детройта.
Обама, выступая в поддержку кандидатов от демократов в Огайо и Мичигане, обвинил Трампа и его семью в повальной коррупции и указал на неспособность снизить цены. Экс-президент отметил, что вместо этого президент сосредоточился на строительстве нового бального зала Белого дома и вертолетной площадки на Южной лужайке.
По словам Обамы, Трамп увлечен ремонтом и довел Белый дом до такого вида, «будто Саддам Хусейн открыл там ресторан Cheesecake Factory». 24 октября Трамп опроверг сообщения о том, что собирается убрать пресс-зал Белого дома и вернуть старый бассейн, расположенный прямо под ним.
29 сентября основатель одного из наиболее авторитетных рейтинговых агрегаторов США Cook Political Report Чарли Кук заявил, что однопартийцы Трампа из Республиканской партии гарантированно потеряют большинство в палате представителей по итогам выборов 3 ноября 2026 г. По данным совместного опроса NPR, PBS News и агентства Marist Poll, результаты которого были опубликованы 23 сентября, демократы обходят республиканцев по вопросам экономики (42% против 34%), ценам на бензин (40% против 27%) и даже по иммиграции (41% против 38%), которая долгое время оставалась единственной сферой, где Трамп и его партия сохраняли преимущество.