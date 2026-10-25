Трамп назвал Обаму некомпетентным президентом

29 сентября основатель одного из наиболее авторитетных рейтинговых агрегаторов США Cook Political Report Чарли Кук заявил, что однопартийцы Трампа из Республиканской партии гарантированно потеряют большинство в палате представителей по итогам выборов 3 ноября 2026 г. По данным совместного опроса NPR, PBS News и агентства Marist Poll, результаты которого были опубликованы 23 сентября, демократы обходят республиканцев по вопросам экономики (42% против 34%), ценам на бензин (40% против 27%) и даже по иммиграции (41% против 38%), которая долгое время оставалась единственной сферой, где Трамп и его партия сохраняли преимущество.