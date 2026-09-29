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Партии Трампа пророчат разгромное поражение в ноябре

Республиканская программа явно не убеждает избирателей
Роман Романов
Часть республиканцев, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона, перед важными выборами стараются дистанцироваться от президента США Дональда Трампа
Часть республиканцев, включая спикера палаты представителей Майка Джонсона, перед важными выборами стараются дистанцироваться от президента США Дональда Трампа / Chip Somodevilla / Getty Images / AFP

Однопартийцы президента США Дональда Трампа из республиканской партии гарантированно потеряют большинство в палате представителей по итогам выборов 3 ноября 2026 г., а их шансы лишиться преимущества в сенате «выглядят реалистично», хотя до недавнего времени это казалось маловероятным. Об этом говорится в заявлении основателя одного из наиболее авторитетных рейтинговых агрегаторов США Cook Political Report Чарли Кука, которое прозвучало в интервью телеканалу ABC News.

«В палате [представителей] давным-давно все решено, а успех в сенате еще год назад казался нереалистичным для демократов, но сейчас ситуация изменилась <...> Я имею в виду, что это нормально: такое случается с каждой партией на промежуточных выборах, когда ваши люди разочаровываются и [президентская партия] получает низкую явку [среди своих сторонников]. Другая сторона полна энергии, она набирает большие цифры. А затем эти непостоянные независимые избиратели в центре начинают выступать против вас», – заявил эксперт.

Кук обратил внимание не только на основные проблемы республиканцев, где они отстают от демократов. По данным совместного опроса NPR, PBS News и агентства Marist Poll, результаты которого были опубликованы 23 сентября, демократы обходят республиканцев по вопросам экономики (42% против 34%), ценам на бензин (40% против 27%) и даже по иммиграции (41% против 38%), которая долгое время оставалась единственной сферой, где Трамп и его партия сохраняли преимущество.

А как сейчас

В нынешнем созыве конгресса с 2025 г. республиканцы обладают большинством в обеих платах: в сенате у них 53 мандата из 100, а в палате представителей – 219 из 435. Минимальное количество мандатов для большинства в палате – 218, в сенате – 51.

Что касается активности граждан, то здесь республиканцы тоже испытывают проблемы. Согласно июльскому опросу газеты The Washington Post, 53% продемократических избирателей заявили о намерении пойти на выборы, а среди прореспубликанских аналогичным образом высказались лишь 45%.

Кроме того, Кук упомянул самый важный электорат для любых американских выборов – независимых избирателей (твердо не поддерживают ни одну из двух основных партий), которые, согласно последним данным агентства Gallup, составляют, предположительно, 45% от всего американского электората. И среди них тоже меньше желающих обеспечить республиканцам еще два года преимущества в конгрессе. Как показывают данные упомянутого совместного опроса NPR, PBS News и агентства Marist Poll, независимые избиратели отдают предпочтение демократам по основным вопросам – от экономики (41% против 22%) до внешней политики (47% против 25%).

Исторически президентская партия в США практически всегда проигрывает промежуточные выборы в палате представителей, но при этом сохраняет свои позиции в сенате. Но в истории США бывали случаи, когда по итогам промежуточных союзники президента теряли большинство в обеих палатах сразу: в 1918, 1946, 1954, 1994 и 2006 гг. Потеря президентской партией только палаты представителей уже чревата торможением большинства крупных инициатив и реформ администрации, так как именно там традиционно начинается разработка всех законопроектов, касающихся изменений налогового законодательства или бюджета.

Республиканцы начинают аккуратно дистанцироваться от Дональда Трампа

Политика / Международные новости

В сенате интрига будет сохраняться до самого последнего момента. Но пока республиканским шансам там вредит как непопулярность самого Трампа (по данным агрегатора Real Clear Politics, президента поддерживают только 38,7% граждан), так и рейтинговые проблемы кандидатов от этой партии, говорит политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, основная проблема республиканцев касается экономики и неспособности объяснить электорату, как они будут это исправлять. «До выборов осталось очень мало времени, за которое республиканской партии вряд ли удастся все развернуть в свою пользу», – сказал Дудаков.

Грядущий проигрыш республиканцев в палате представителей – это закономерный сценарий, подчеркивает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Но эксперт считает важным другой аспект: смогут ли республиканцы, даже находясь в меньшинстве, иногда блокировать повестку демократов по итогам выборов. Если разница по мандатам будет небольшая, то, по словам Кошкина, это точно будет происходить, как это делают сейчас сами демократы. «Как мне кажется, демократы вряд ли одержат победу с большим отрывом. Помимо перехвата нижней палаты они могут получить незначительное большинство в сенате. Поэтому рычаг давления у Трампа сохранится», – резюмирует Кошкин.

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