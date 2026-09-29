Партии Трампа пророчат разгромное поражение в ноябре

В сенате интрига будет сохраняться до самого последнего момента. Но пока республиканским шансам там вредит как непопулярность самого Трампа (по данным агрегатора Real Clear Politics, президента поддерживают только 38,7% граждан), так и рейтинговые проблемы кандидатов от этой партии, говорит политолог-американист Малек Дудаков. По словам эксперта, основная проблема республиканцев касается экономики и неспособности объяснить электорату, как они будут это исправлять. «До выборов осталось очень мало времени, за которое республиканской партии вряд ли удастся все развернуть в свою пользу», – сказал Дудаков.