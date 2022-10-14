В Белоруссии ввели режим КТО
В Белоруссии введен режим контртеррористической операции из-за угроз провокаций со стороны соседних стран, заявил глава МИДа республики Владимир Макей в интервью газете «Известия».
«Введен режим контртеррористической операции. Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», – сказал он.
Макей пояснил, что, хотя Украина и заявляет, что не представляет собой угрозу Белоруссии, Минск не может никому доверять, поскольку «мир стал таким непредсказуемым». Силовые структуры Белоруссии готовы ответить на любые провокации, подчеркнул он.
В начале этой недели, 10 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины.
Белорусский президент также считает, что Киев готовится к открытию второго фронта на границе с республикой, что «безумно с военной точки зрения», однако на это Украину толкают ее западные «хозяева».
В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предостерег белорусского лидера Александра Лукашенко от участия в конфликте на Украине, в противном случае у него возникнут «проблемы». Макрон также напомнил, что ЕС уже ввел санкции в отношении Белоруссии после того, как на территории этой страны были размещены российские военные «для переброски на Украину».
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