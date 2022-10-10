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Лукашенко: Украина работает над открытием второго фронта против Белоруссии

Ведомости

Открытие второго фронта Украиной на границе с Белоруссией безумно с военной точки зрения, однако этот процесс уже начался. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам госбезопасности.

«Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах… Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел», – приводит его слова пресс-служба президента.

По мнению Лукашенко, к такому шагу Киев толкают западные «хозяева», которые надеются таким образом «разделаться» с Россией и Белоруссией.

Лукашенко также заявил, что на фоне обострения на западных границах Союзного государства они вместе с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу этой группировки, формирование которой уже началось, составят белорусские военные.

4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Латвия наращивают свои военные силы у границы с республикой. По его словам, эти страны просят НАТО развернуть на своих территориях боевые подразделения. Лукашенко утверждает, что для них уже строятся новые военные городки в 20 км от белорусской границы.

6 октября в Минобороны Белоруссии заявили о готовности региональной группировки войск к защите Союзного государства в случае эскалации на западном направлении. На следующий день министр обороны страны Виктор Хренин сообщил, что ведомство в случае необходимости может выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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