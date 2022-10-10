Лукашенко: Украина работает над открытием второго фронта против Белоруссии

«Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах… Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел», – приводит его слова пресс-служба президента.