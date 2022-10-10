Лукашенко: Украина работает над открытием второго фронта против Белоруссии
«Я уже говорил, что в Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах… Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел», – приводит его слова пресс-служба президента.
По мнению Лукашенко, к такому шагу Киев толкают западные «хозяева», которые надеются таким образом «разделаться» с Россией и Белоруссией.
Лукашенко также заявил, что на фоне обострения на западных границах Союзного государства они вместе с президентом РФ Владимиром Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу этой группировки, формирование которой уже началось, составят белорусские военные.
4 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша, Литва и Латвия наращивают свои военные силы у границы с республикой. По его словам, эти страны просят НАТО развернуть на своих территориях боевые подразделения. Лукашенко утверждает, что для них уже строятся новые военные городки в 20 км от белорусской границы.
6 октября в Минобороны Белоруссии заявили о готовности региональной группировки войск к защите Союзного государства в случае эскалации на западном направлении. На следующий день министр обороны страны Виктор Хренин сообщил, что ведомство в случае необходимости может выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса