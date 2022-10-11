Россия отправляет войска в Белоруссию

Не исключено, что в Киеве на фоне относительных успехов на основных «фронтах» могли задуматься над каким-то ограниченным возмездием в связи с содействием Белоруссии на первом этапе СВО, отмечает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Кроме Украины для Белоруссии существует и вторая угроза – со стороны группировок НАТО в Польше и Литве, продолжает он. При этом развертывание российско-белорусской группировки вполне может «смешать карты» военного планирования и для Киева, и для Брюсселя даже без активных действий: Украине придется усиливать прикрытие границы, тем самым как минимум ослабляя резервы, необходимые для операций против наших сил, а странам НАТО – заново пересчитывать свои военные ресурсы и в особенности ту их долю, которую можно передать Украине.