Россия отправляет войска в Белоруссию

Россия отправляет войска в БелоруссиюЭто может помочь оттянуть украинские силы к северной границе
Президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 10 октября на совещании по вопросам безопасности. Подобное решение президент мотивировал «обострением на западных границах Союзного государства». По словам Лукашенко, развертывание войск идет уже два дня и проводится в строгом соответствии с нормами Союзного государства. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа группировки – я всегда об этом говорил – армия, Вооруженные силы Республики Беларусь», – подчеркнул он. Численность российской группировки белорусский лидер не назвал, сказав, что это «не одна тысяча» человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, обсуждали ли Владимир Путин и Александр Лукашенко развертывание российских войск, ответил, что «взаимодействие в самых различных областях, в том числе в оборонной, постоянно обсуждается в ходе двусторонних контактов президентов Путина и Лукашенко».
В Минске полагают, что Украина готовится нанести удар по территории Белоруссии. По словам Лукашенко, об этом его предупредили по неофициальным каналам. Президент Белоруссии утверждает, что Киев готовит против Белоруссии акцию, схожую с недавним терактом на Крымском мосту. Ранее Лукашенко заявлял, что Украина стянула на границу с Белоруссией 15 000 военнослужащих. Схожие заявления в начале месяца делал и госпогранкомитет страны. Председатель этого ведомства Анатолий Лаппо сообщал, что ВСУ взорвали все автомобильные и железнодорожные мосты на границе, а также заминировали дороги.
Руководство Украины считает эти предположения безосновательными. Когда 9 октября послу Украины Игорю Кизиму вручили ноту, в которой излагалась позиция Минска о планирующемся ударе ВСУ по Белоруссии, в украинском МИДе стали отрицать существование подобных планов. «Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима», – было сказано в заявлении ведомства.
Не исключено, что в Киеве на фоне относительных успехов на основных «фронтах» могли задуматься над каким-то ограниченным возмездием в связи с содействием Белоруссии на первом этапе СВО, отмечает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Кроме Украины для Белоруссии существует и вторая угроза – со стороны группировок НАТО в Польше и Литве, продолжает он. При этом развертывание российско-белорусской группировки вполне может «смешать карты» военного планирования и для Киева, и для Брюсселя даже без активных действий: Украине придется усиливать прикрытие границы, тем самым как минимум ослабляя резервы, необходимые для операций против наших сил, а странам НАТО – заново пересчитывать свои военные ресурсы и в особенности ту их долю, которую можно передать Украине.
Одна из группировок российских Вооруженных сил, наступавших на Киев, вошла на Украину в начале СВО через Белоруссию, а аэродромы союзной республики использовались российскими ВКС. В конце марта эта группировка, а также авиация были выведены через Белоруссию в Россию.
Сейчас Украина вряд ли будет наносить удары по белорусской территории, считает военный эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Военным в Киеве это невыгодно: российские войска действуют вдали от украинско-белорусской границы, а Минск уже не оказывает такой активной помощи Москве, какую оказывал в начале СВО. Кроме того, если такой удар все же будет нанесен, он спровоцирует Белоруссию на еще более тесное сотрудничество с Россией, что неразумно с политической точки зрения, резюмирует эксперт.