Макрон пригрозил Лукашенко проблемами при участии в конфликте на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег белорусского лидера Александра Лукашенко от участия в конфликте на Украине, в противном случае у него возникнут «проблемы». С таким заявлением Макрон выступил в эфире телеканала France 2.
«Если президент Лукашенко решит еще больше ввязаться в эту войну, он сделает это вопреки совету значительной части своего народа. Тогда ему придется взять на себя ответственность, которая, я думаю, не обойдется для него без проблем», — сказал он (цит. по BFM.TV).
Макрон также напомнил, что ЕС уже ввел санкции в отношении Белоруссии после того, как на территории этой страны были размещены российские военные «для переброски на Украину».
В начале этой недели, 10 октября, Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики в рамках развертывания совместной региональной группировки войск. Основу этой группировки, формирование которой уже началось, составят белорусские военные, подчеркнул он. Белорусский президент также считает, что Киев готовится к открытию второго фронта на границе с республикой, что «безумно с военной точки зрения», однако на это Украину толкают ее западные «хозяева».
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