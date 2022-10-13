Макрон пригрозил Лукашенко проблемами при участии в конфликте на Украине

«Если президент Лукашенко решит еще больше ввязаться в эту войну, он сделает это вопреки совету значительной части своего народа. Тогда ему придется взять на себя ответственность, которая, я думаю, не обойдется для него без проблем», — сказал он (цит. по BFM.TV).