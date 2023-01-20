Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Клещеевка в ДНР
Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, артиллерии и ракетчиков освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
«На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», – говорится в очередной сводке оборонного ведомства от 20 января.
Оборонное ведомство также сообщило об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.
Два дня назад Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Соль в ДНР. До этого, 12 января, стало известно о полном освобождении Соледара. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления: у российской армии появится возможность перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске и взять в котел оставшиеся в нем украинские войска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.