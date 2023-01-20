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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Клещеевка в ДНР

Ведомости

Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, артиллерии и ракетчиков освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. 

«На Донецком направлении добровольцами штурмовых отрядов, при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой народной республики», – говорится в очередной сводке оборонного ведомства от 20 января.

Оборонное ведомство также сообщило об освобождении населенного пункта Лобковое в Запорожской области.

Ранее сегодня Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что российские войска освободили село Клещеевка под Артемовском. Накануне, 19 января, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка, который «является одним из важных пригородов» Артемовска.

Два дня назад Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Соль в ДНР. До этого, 12 января, стало известно о полном освобождении Соледара. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления: у российской армии появится возможность перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске и взять в котел оставшиеся в нем украинские войска.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Ранее по теме: Минобороны сообщило о взятии более выгодных рубежей на южно-донецком направлении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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