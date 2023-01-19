Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка
Населенный пункт Клещеевка под Артемовском был взят под контроль российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута (это украинское название Артемовска. – Ред.), полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер», исключительно подразделениями ЧВК «Вагнер». Клещеевка освобождена», – сказал он.
По словам Пригожина, вокруг Клещеевки ведутся ожесточенные бои. «Противник цепляется за каждый метр земли», – отметил он. При этом Пригожин опроверг сообщения о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) «бегут из Артемовска». Но несмотря на это, Артемовск будет взят, пообещал Пригожин.
12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска (Бахмута) и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.