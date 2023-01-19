Минобороны сообщило о взятии более выгодных рубежей на южно-донецком направлении

Накануне, 18 января, оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль населенного пункта Соль в ДНР. До этого, 12 января, стало известно о полном освобождении Соледара. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления: у российской армии появится возможность перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске и взять в котел оставшиеся в нем украинские войска.