Токаев поздравил Путина с проведением трехстороннего саммита в Китае
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным трехсторонним саммитом в китайском Шэньчжэне. Об этом он заявил в ходе переговоров с президентом РФ.
«Конечно же, я не могу не поздравить с успехом вашего недавнего визита в Китай и участием в саммите, который проходил в городе Шэньчжэнь. Ну и, конечно же, это заседание "тройки"», – сказал Токаев (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Россия вышла на первый план в качестве великой державы, и это заслуга Путина.
25 ноября Токаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву. Казахстанский лидер посещает Москву по приглашению Путина. На переговорах с российским лидером стороны обсудят перспективы укрепления казахстанско-российского стратегического партнерства и союзничества.
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин может проинформировать Токаева об итогах трехсторонней встречи между лидерами России, США и Китая на недавно прошедшем саммите АТЭС в Шэньчжэне. Он добавил, что общение Путина и Токаева продолжится 26 ноября на ежегодной конференции «Сбера» «Путешествие в мир искусственного интеллекта».