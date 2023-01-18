Минобороны сообщило о контроле над населенным пунктом Соль в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что российские военные контролируют все высотные здания в Марьинке к западу от Донецка, в скором времени этот населенный пункт полностью перейдет под контроль России. Пушилин также рассказал о продолжении дозачистки в Соледаре, в частности, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль ж/д станцию «Соль».