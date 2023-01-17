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Пушилин заявил о скором переходе Марьинки под контроль ВС России

Ведомости

Российские военные контролируют все высотные здания в Марьинке к западу от Донецка, в скором времени этот населенный пункт полностью перейдет под контроль России, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия-24».

«В самом населенном пункте Марьинка все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль Донецкой Народной Республики», — приводит его слова ТАСС.

О том, что Марьинка почти находится под контролем ВС России, Пушилин сообщал 11 января. Ее полное освобождение затрудняется тем, что ВСУ закрепились в жилом секторе на окраине населенного пункта, говорил он тогда.

Пушилин также сегодня рассказал о продолжении дозачистки в Соледаре, в частности, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль ж/д станцию «Соль». О взятии под контроль этого города Минобороны РФ сообщило 12 января. В ведомстве подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления: у российской армии появится возможность перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске и взять в котел оставшиеся в нем украинские войска.

Президент РФ Владимир Путин позднее назвал положительной динамику спецоперации. «Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», – сказал он 15 января.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных