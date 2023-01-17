Пушилин заявил о скором переходе Марьинки под контроль ВС России

Пушилин также сегодня рассказал о продолжении дозачистки в Соледаре, в частности, бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль ж/д станцию «Соль». О взятии под контроль этого города Минобороны РФ сообщило 12 января. В ведомстве подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления: у российской армии появится возможность перекрыть пути снабжения ВСУ в Артемовске и взять в котел оставшиеся в нем украинские войска.