Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР

«Освобождение Соледара кратно увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это ведет, во-первых, к очередному крушению символов [непобедимости], которые раздувались украинской пропагандой. Второе — это долгожданный выход на плацдарм cлавянского и краматорского направлений. Это на самом деле подготовка переломного момента к освобождению всей Донецкой народной республики», — сказал он (цит. по ТАСС).