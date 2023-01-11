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Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР

Ведомости

В освобождении всей территории Донецкой народной республики наступил переломный момент после взятия Соледара российскими военными под контроль. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Освобождение Соледара кратно увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска. Это ведет, во-первых, к очередному крушению символов [непобедимости], которые раздувались украинской пропагандой. Второе — это долгожданный выход на плацдарм cлавянского и краматорского направлений. Это на самом деле подготовка переломного момента к освобождению всей Донецкой народной республики», — сказал он (цит. по ТАСС).

Пушилин подчеркнул, что освобождение Соледара увеличивает шансы на освобождение Артемовска и Северска, а также даст возможность разрушить оборонительную линию ВСУ в ДНР. «На определенных этапах при правильно выстроенном взаимодействии долго укреплявшийся фронт противника может рухнуть», — сказал врио главы ДНР. Помимо этого, взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.

По его словам, под контролем России почти находится Марьинка, однако ее полное освобождение затрудняется тем, что ВСУ закрепились в жилом секторе на окраине населенного пункта.

В ночь на 11 января Пушилин сообщил о взятии под контроль центра Соледара, позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города, по его словам, был образован котел, в котором «ведутся городские бои».

9 января российские военные освободили населенный пункт Бахмутское. Он находится в районе Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Сейчас за эти города, которые находятся на подконтрольной Киеву части ДНР, идут бои.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных