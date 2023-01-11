Пушилин заявил о взятии Соледара под контроль
Центр Соледара в ночь на 11 января был взят под контроль российскими военными. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
«По последней информации, центр Соледара находится под контролем подразделения "Вагнера", и здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Пушилина, несмотря на активное сопротивление со стороны ВСУ, украинская армия несет серьезные потери. Он также отметил высокий уровень мотивации среди российских военных, что и позволяет им добиваться успехов.
Позже основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города, по его словам, был образован котел, в котором «ведутся городские бои».
Накануне, 10 января, Пушилин сообщил, что Соледар уже близок к освобождению. По словам врио главы ДНР, освобождение этого города откроет возможности для взятия под контроль Артемовска (украинское название — Бахмут) и Северска.
9 января российские военные освободили населенный пункт Бахмутское. Он находится в районе Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Сейчас за эти города, которые находятся на подконтрольной Киеву части ДНР, идут бои.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.