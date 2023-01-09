В ДНР сообщили о взятии под контроль населенного пункта Бахмутское
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Бахмутское. Об этом сообщает штаб теробороны ДНР в Telegram-канале.
«По состоянию на 9 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», — говорится в сообщении.
Бахмутское находится в районе Соледара, к северо-востоку от Артемовска. Сейчас за эти города, которые находятся на подконтрольной Киеву части ДНР, идут бои.
28 ноября 2022 г. врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска. В начале декабря Минобороны РФ заявило об успешном наступлении в районе Артемовска.
В то же время офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки говорил, что ВСУ получили подкрепление. Позже Пушилин заявил об ожесточенных боях на окраинах Артемовска.
3 января глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о сложностях продвижения российских войск в Артемовске из-за большого количества линий обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, за каждый объект в городе российские военные «бодаются».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.