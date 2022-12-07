В ЛНР сообщили о получении ВСУ подкрепления в районе Артемовска
Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтянули дополнительные силы в район Артемовска в ДНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для ВФУ», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Марочко, большую часть прибывших военнослужащих направили в зону боевых действий, чтобы восполнить потери. Остальные пока что находятся в резерве командования, уточнил он.
Ранее сегодня в эфире «Соловьев Live» Марочко сообщил, что ежедневные потери противника на артемовском направлении составляют до батальона личного состава убитыми и ранеными. По его словам, большие потери ВСУ также несут в районе Сватова и Кременной в ЛНР, поскольку пытаются прорвать там оборону.
4 декабря Минобороны отчиталось об успешном наступлении российских военных в районе Артемовска в ДНР. До этого, 28 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска близки к оперативному окружению города.
Накануне, 6 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжают освобождать Донбасс. Он также перечислил населенные пункты, которые перешли под контроль России за последнее время. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка», — сказал Шойгу.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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