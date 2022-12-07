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В ЛНР сообщили о получении ВСУ подкрепления в районе Артемовска

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтянули дополнительные силы в район Артемовска в ДНР. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для ВФУ», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Марочко, большую часть прибывших военнослужащих направили в зону боевых действий, чтобы восполнить потери. Остальные пока что находятся в резерве командования, уточнил он. 

Ранее сегодня в эфире «Соловьев Live» Марочко сообщил, что ежедневные потери противника на артемовском направлении составляют до батальона личного состава убитыми и ранеными. По его словам, большие потери ВСУ также несут в районе Сватова и Кременной в ЛНР, поскольку пытаются прорвать там оборону. 

4 декабря Минобороны отчиталось об успешном наступлении российских военных в районе Артемовска в ДНР. До этого, 28 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска близки к оперативному окружению города. 

Накануне, 6 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжают освобождать Донбасс. Он также перечислил населенные пункты, которые перешли под контроль России за последнее время. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка», — сказал Шойгу.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных