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Шойгу назвал взятые под контроль населенные пункты в ДНР

Ведомости

Российские войска продолжают освобождение населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.

«Вооруженные силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Шойгу также назвал потери украинской стороны за ноябрь. «Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — заявил он.

Поселок Майорск российские военные взяли под контроль 13 ноября. На следующий день Минобороны РФ сообщило об освобождении Павловки. В тот же день стало известно о взятии под контроль поселка Опытное, спустя три дня информацию подтвердили в военном ведомстве.

О полном освобождении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня Минобороны рассказало 30 ноября. Курдюмовка перешла под контроль ВС РФ 1 декабря.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

Однако 9 ноября Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.

В то же время российские власти неоднократно подчеркивали, что отвод войск из Херсона не меняет статус Херсонской области. 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регион является субъектом РФ. «Здесь не может быть никаких изменений», — сказал он. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных