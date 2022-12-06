Шойгу назвал взятые под контроль населенные пункты в ДНР
Российские войска продолжают освобождение населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве.
«Вооруженные силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня Шойгу также назвал потери украинской стороны за ноябрь. «Потери противника за ноябрь составили более 8300 военнослужащих, 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — заявил он.
Поселок Майорск российские военные взяли под контроль 13 ноября. На следующий день Минобороны РФ сообщило об освобождении Павловки. В тот же день стало известно о взятии под контроль поселка Опытное, спустя три дня информацию подтвердили в военном ведомстве.
О полном освобождении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня Минобороны рассказало 30 ноября. Курдюмовка перешла под контроль ВС РФ 1 декабря.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Однако 9 ноября Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.
В то же время российские власти неоднократно подчеркивали, что отвод войск из Херсона не меняет статус Херсонской области. 11 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что регион является субъектом РФ. «Здесь не может быть никаких изменений», — сказал он.
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