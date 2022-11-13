Российские военные взяли под контроль поселок Майорск в ДНР
В ходе наступления российские военнослужащие взяли под контроль поселок Майорск в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны.
«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — говорится в сообщении. Поселок Майорск находится на окраине города Горловка.
Министерство также сообщило, что на Купянском направлении украинская сторона силами двух ротных тактических групп дважды предпринимала попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское (ЛН). В результате украинские подразделения были отброшены на исходные позиции.
Также российские военные сорвали попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка в ЛНР. По данным Минобороны, потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Кроме того, на Краснолиманском направлении действиями российских войск отражены две атаки ВСУ в направлении населенного пункта Макеевка в ЛНР.
Минобороны РФ 12 ноября сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаки двумя батальонными тактическими группами в направлении Владимировки и Куземовки ЛНР, но были отброшены на исходные позиции. На Краснолиманском направлении российскими военными были пресечены атаки четырех ротных тактических групп близ населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка ЛНР.
ВСУ с момента начала спецоперации выпустили свыше 450 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР, сообщило 10 ноября представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).