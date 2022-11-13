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Российские военные взяли под контроль поселок Майорск в ДНР

Ведомости

В ходе наступления российские военнослужащие взяли под контроль поселок Майорск в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны.

«На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден поселок Майорск», — говорится в сообщении. Поселок Майорск находится на окраине города Горловка.

Министерство также сообщило, что на Купянском направлении украинская сторона силами двух ротных тактических групп дважды предпринимала попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новоселовское (ЛН). В результате украинские подразделения были отброшены на исходные позиции.

Также российские военные сорвали попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка в ЛНР. По данным Минобороны, потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

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Кроме того, на Краснолиманском направлении действиями российских войск отражены две атаки ВСУ в направлении населенного пункта Макеевка в ЛНР.

Минобороны РФ 12 ноября сообщило, что ВСУ предприняли попытку атаки двумя батальонными тактическими группами в направлении Владимировки и Куземовки ЛНР, но были отброшены на исходные позиции. На Краснолиманском направлении российскими военными были пресечены атаки четырех ротных тактических групп близ населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка ЛНР.

ВСУ с момента начала спецоперации выпустили свыше 450 ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР, сообщило 10 ноября представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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