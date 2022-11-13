Российские военные взяли под контроль поселок Майорск в ДНР

Также российские военные сорвали попытки наступления двух ротных тактических групп противника в направлениях населенных пунктов Владимировка и Змиевка в ЛНР. По данным Минобороны, потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.