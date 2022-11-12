Минобороны: ВС РФ отбили атаки ВСУ на двух направлениях
Вооруженные силы (ВС) России отбили атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
По данным министерства, ВСУ предприняли попытку атаки двумя батальонными тактическими группами в направлении Владимировки и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), но были отброшены на исходные позиции. На краснолиманском направлении российскими военными пресечены атаки четырех ротных тактических групп близ населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка ЛНР. На этом направлении потери ВСУ составили 190 военнослужащих, танк, шесть бронированных боевых машин и пять автомобилей, уточнили в Минобороны.
На южнодонецком направлении иностранные подразделения попытались контратаковать российские войска близ Степного, Владимировки и Павловки Донецкой народной республики (ДНР) и тем самым остановить их продвижение.
Также в министерстве сообщили, что за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка Херсонской области, Жовтневое Николаевской области и Чернещина Харьковской области.
Близ Лозовой Харьковской области и Зеленой Долины ДНР уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. У Варваровки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, у Песчаного Харьковской области – склад вооружения и военной техники.
У Кругляковки Харьковской области Вс РФ подавили батарею артиллерийских систем М777. Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили у Ясной Поляны Запорожской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
С начала спецоперации ВС России уничтожили 333 самолета, 175 вертолетов, 2492 беспилотника, 388 зенитных ракетных комплексов, 6550 танков и других боевых бронированных машин, 886 боевых машин реактивных систем залпового огня и др.
11 ноября представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в 05:00 мск завершилась переброска российских войск на левый берег Днепра. На левый берег было выведено более 30 000 российских военнослужащих, около 5000 единиц военной техники и материальное имущество.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин.