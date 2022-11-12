Минобороны: ВС РФ отбили атаки ВСУ на двух направлениях

По данным министерства, ВСУ предприняли попытку атаки двумя батальонными тактическими группами в направлении Владимировки и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), но были отброшены на исходные позиции. На краснолиманском направлении российскими военными пресечены атаки четырех ротных тактических групп близ населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка ЛНР. На этом направлении потери ВСУ составили 190 военнослужащих, танк, шесть бронированных боевых машин и пять автомобилей, уточнили в Минобороны.