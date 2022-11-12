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Минобороны: ВС РФ отбили атаки ВСУ на двух направлениях

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России отбили атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

По данным министерства, ВСУ предприняли попытку атаки двумя батальонными тактическими группами в направлении Владимировки и Куземовки Луганской народной республики (ЛНР), но были отброшены на исходные позиции. На краснолиманском направлении российскими военными пресечены атаки четырех ротных тактических групп близ населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка ЛНР. На этом направлении потери ВСУ составили 190 военнослужащих, танк, шесть бронированных боевых машин и пять автомобилей, уточнили в Минобороны.

На южнодонецком направлении иностранные подразделения попытались контратаковать российские войска близ Степного, Владимировки и Павловки Донецкой народной республики (ДНР) и тем самым остановить их продвижение.

Также в министерстве сообщили, что за последние сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка Херсонской области, Жовтневое Николаевской области и Чернещина Харьковской области.

Близ Лозовой Харьковской области и Зеленой Долины ДНР уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. У Варваровки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, у Песчаного Харьковской области – склад вооружения и военной техники.

У Кругляковки Харьковской области Вс РФ подавили батарею артиллерийских систем М777. Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили у Ясной Поляны Запорожской области вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

С начала спецоперации ВС России уничтожили 333 самолета, 175 вертолетов, 2492 беспилотника, 388 зенитных ракетных комплексов, 6550 танков и других боевых бронированных машин, 886 боевых машин реактивных систем залпового огня и др.

11 ноября представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в 05:00 мск завершилась переброска российских войск на левый берег Днепра. На левый берег было выведено более 30 000 российских военнослужащих, около 5000 единиц военной техники и материальное имущество.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных