Минобороны: на левый берег Днепра выведено более 30 000 российских военных
На левый берег Днепра было выведено более 30 000 российских военнослужащих, около 5000 единиц военной техники и материальное имущество, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На левый берег [Днепра] выведен весь личный состав, вооружения и военная техника группировки. Всего выведено свыше 30 000 российских военнослужащих, около 5000 единиц вооружения и военная техника. На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту», — сказал он.
Конашенков также подчеркнул, что в правобережной части Херсонской области не осталось ни одной единицы военной техники. на левый берег были выведены все военные части. В результате переброски российская армия не понесла потерь.
Сейчас российские военнослужащие наносят огневые удары по правому берегу Днепра. «В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — заключил Конашенков.
Переброска российских войск на левый берег Днепра завершилась сегодня в 05:00 мск, сообщил ранее Конашенков. По его словам, ВСУ ночью предприняли попытку сорвать перевозку мирных жителей и переброску войск на левый берег. В частности, украинские военные нанесли несколько ударов реактивными снарядами HIMARS по переправам через реку Днепр, однако система ПВО России сбила 28 снарядов, сообщили в ведомстве.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю».
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