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Минобороны: на левый берег Днепра выведено более 30 000 российских военных

Ведомости

На левый берег Днепра было выведено более 30 000 российских военнослужащих, около 5000 единиц военной техники и материальное имущество, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 

«На левый берег [Днепра] выведен весь личный состав, вооружения и военная техника группировки. Всего выведено свыше 30 000 российских военнослужащих, около 5000 единиц вооружения и военная техника. На левый берег Днепра также вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту», — сказал он. 

Конашенков также подчеркнул, что в правобережной части Херсонской области не осталось ни одной единицы военной техники. на левый берег были выведены все военные части. В результате переброски российская армия не понесла потерь. 

Сейчас российские военнослужащие наносят огневые удары по правому берегу Днепра. «В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на правом берегу Днепра наносится огневое поражение», — заключил Конашенков. 

Власти Херсона сообщили о продолжающейся эвакуации жителей

Переброска российских войск на левый берег Днепра завершилась сегодня в 05:00 мск, сообщил ранее Конашенков. По его словам, ВСУ ночью предприняли попытку сорвать перевозку мирных жителей и переброску войск на левый берег. В частности, украинские военные нанесли несколько ударов реактивными снарядами HIMARS по переправам через реку Днепр, однако система ПВО России сбила 28 снарядов, сообщили в ведомстве. 

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю». 

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Ранее по теме: Минобороны сообщило о завершении вывода войск из Херсона

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных