Минобороны сообщило о полном освобождении поселка Курдюмовка в ДНР
Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.
«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня в ДНР. В пресс-службе ведомства добавили, что продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное (ДНР).
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.