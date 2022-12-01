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Минобороны сообщило о полном освобождении поселка Курдюмовка в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Андреевка, Белогоровка и Перше Травня в ДНР. В пресс-службе ведомства добавили, что продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное (ДНР).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Ранее по теме: Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS в ДНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных