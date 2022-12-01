Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS в ДНР

Накануне, 30 ноября, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пунктов Белогоровка и Перше Травня на Донецком направлении. В тот же день мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в ДНР был освобожден поселок Курдюмовка. Врио главы республики Денис Пушилин уточнил, что в настоящее время идет зачистка населенного пункта. Ранее он также говорил о скором взятии под контроль Угледара.