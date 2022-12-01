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Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО HIMARS в ДНР

Ведомости

В ходе специальной военной операции российские войска уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боекомплектом и экипажем в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой народной республики поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем», — говорится в новой сводке ведомства о ходе спецоперации. 

Также в районе населенных пунктов Кривая Лука и Марково были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, рассказали в Минобороны.

В ведомстве вновь сообщили о взятии под контроль села Андреевка в ДНР. Уточняется, что в результате было уничтожено более 40 украинских военных.

Противник попытался атаковать российские позиции на трех направлениях. Все атаки были отражены, подчеркнули в Минобороны РФ. Так, на купянском направлении было уничтожено более 60 украинских военнослужащих, на краснолиманском — до 20, на южнодонецком — до 30.

Накануне, 30 ноября, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пунктов Белогоровка и Перше Травня на Донецком направлении. В тот же день мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в ДНР был освобожден поселок Курдюмовка. Врио главы республики Денис Пушилин уточнил, что в настоящее время идет зачистка населенного пункта. Ранее он также говорил о скором взятии под контроль Угледара.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Ранее по теме: Минобороны сообщило о взятии Белогоровки и Перше Травня в ДНР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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