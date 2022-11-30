Мэр Горловки сообщил о взятии под контроль поселка Курдюмовка в ДНР
Российские войска взяли под контроль поселок Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Горловки Ивана Приходько.
«Курдюмовка теперь наша», — заявил Приходько. Чиновник добавил, что освобождение поселка позволяет союзным силам взять под полный контроль трассу Горловка — Артемовск.
В своем Telegram-канале он также опубликовал сообщение о ситуации вокруг поселка. «Курдюмовка, все», — написал мэр Горловки.
Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что в настоящее время идет зачистка населенного пункта. Он добавил, что российские военные также улучшают свои позиции в Марьинке.
В начале ноября Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются почти по всей линии соприкосновения в ДНР. Он уточнял, что успехи также есть в направлении Курдюмовки.
Накануне, 29 ноября, штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии под контроль российскими войсками населенных пунктов Перше Травня и Андреевка. Позже Пушилин заявил, что в скором времени ожидается освобождение города Угледара. Кроме того, 28 ноября врио главы ДНР отмечал, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска (Бахмута).
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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