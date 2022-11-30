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Мэр Горловки сообщил о взятии под контроль поселка Курдюмовка в ДНР

Ведомости

Российские войска взяли под контроль поселок Курдюмовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Горловки Ивана Приходько.

«Курдюмовка теперь наша», — заявил Приходько. Чиновник добавил, что освобождение поселка позволяет союзным силам взять под полный контроль трассу Горловка — Артемовск.

В своем Telegram-канале он также опубликовал сообщение о ситуации вокруг поселка. «Курдюмовка, все», — написал мэр Горловки.

Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что в настоящее время идет зачистка населенного пункта. Он добавил, что российские военные также улучшают свои позиции в Марьинке.

В начале ноября Пушилин сообщил, что союзные силы продвигаются почти по всей линии соприкосновения в ДНР. Он уточнял, что успехи также есть в направлении Курдюмовки.

Накануне, 29 ноября, штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии под контроль российскими войсками населенных пунктов Перше Травня и Андреевка. Позже Пушилин заявил, что в скором времени ожидается освобождение города Угледара. Кроме того, 28 ноября врио главы ДНР отмечал, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска (Бахмута).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных