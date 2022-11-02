Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в ДНР

«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы», — сказал Пушилин в видеообращении. Он обратил внимание, что украинская сторона «не считается с потерями» и отправляет в зону боевых действий «не всегда подготовленных» военных.