Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в ДНР
Союзные силы продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения в ДНР. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.
«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы», — сказал Пушилин в видеообращении. Он обратил внимание, что украинская сторона «не считается с потерями» и отправляет в зону боевых действий «не всегда подготовленных» военных.
Пушилин заявил об успехах на Марьинском направлении. Также, по его словам, в настоящее время идут бои за Павловку и Артемовск. Он добавил, что продвижение есть и в направлении Курдюмовки.
При этом, отметил Пушилин, краснолиманское направление «остается одним из самых сложных». По его словам, противник регулярно пытается атаковать российские позиции. Атаки отражаются, подчеркнул врио главы ДНР.
Накануне, 1 ноября, Минобороны РФ сообщило, что российские войска сорвали наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Противник планировал продвинуться в районе сел Червонопоповка и Макеевка ЛНР. В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, рассказали в ведомстве.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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