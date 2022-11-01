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Минобороны сообщило о нарушении управления группировками ВСУ

Ведомости

В результате массированных ракетных ударов ВС России 31 октября было нарушено управление украинской стороной военными соединениями и их тыловым обеспечением, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», – говорится в сообщении.

В частности, ВСУ стало труднее перевозить подкрепления и снабжение железнодорожным транспортом, а производство на предприятиях украинского ВПК было нарушено.

Кроме того, за минувшие сутки ВС России уничтожили восемь пунктов управления ВСУ сразу на нескольких направлениях, а также три склада боеприпасов в Донецкой народной республике и Херсонской области.

ВСУ, добавили в Минобороны, предприняли неудачные попытки наступления на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях. Совокупные потери украинской стороны составили почти 300 человек, четыре танка и 16 БМП.

Вчера, 31 октября, Минобороны сообщило о нанесении ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Отмечалось, что все назначенные объекты были поражены. Президент России Владимир Путин вечером заявил, что эти удары «отчасти» являются ответом на атаку беспилотников на корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе.

Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. 18 октября украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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