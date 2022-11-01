Минобороны сообщило о нарушении управления группировками ВСУ

Вчера, 31 октября, Минобороны сообщило о нанесении ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Отмечалось, что все назначенные объекты были поражены. Президент России Владимир Путин вечером заявил, что эти удары «отчасти» являются ответом на атаку беспилотников на корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе.