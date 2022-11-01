Путин назвал удары по объектам Украины «отчасти» ответом на атаку в Севастополе
Удары по энергетическим объектам Украины 31 октября «отчасти» являются ответом на атаку беспилотников на корабли Черноморского флота, находящиеся на рейде в Севастополе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с лидерами Армении и Азербайджана.
«Отчасти так и есть, но это не все, что мы могли бы сделать», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, являются ли вчерашние массированные удары по объектам Украины ответом на произошедшее в Севастополе.
Атака беспилотников на российские корабли в Севастополе произошла 29 октября. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки. В связи с этим Россия приостановила на неопределенный срок участие в зерновой сделке.
Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. 18 октября украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций в стране.
Накануне, 31 октября, Минобороны России сообщило о нанесении ударов по системам военного управления и энергетики Украины. Отмечалось, что все назначенные объекты были поражены.
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