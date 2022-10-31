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Мэр Киева сообщил об ударах по инфраструктуре города

Ведомости

Киев частично обесточен из-за ударов по критической инфраструктуре города, в некоторых районах нет воды. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения», — написал Кличко.

Позже он сообщил, что в настоящее время службы работают над восстановлением электроснабжения после повреждения объекта, который снабжал электричеством около 350 000 квартир в Киеве.

Ранее сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу, сообщал ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению. Позже замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале рассказал, что из-за обстрелов критической инфраструктуры Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии. 

Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под угрозой находятся объекты критической инфраструктуры на всей территории Украины. 18 октября украинский лидер заявил о разрушении 30% электростанций в стране.

В предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по системам военного управления и энергетики Украины 23 октября. Отмечалось, что все назначенные объекты были поражены. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных