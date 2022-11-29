Пушилин сообщил о скором взятии Угледара
Город Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) в скором времени будет взят. Такое заявление сделал врио главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Пушилин отметил, что украинские войска пытаются атаковать российские позиции в районе Павловки. По его словам, потеря села была болезненной для противника.
«Но у нас абсолютно четкое понимание необходимости выполнения задач. Угледар тоже будет совсем скоро освобожден», — подчеркнул врио главы ДНР. Пушилин добавил, что после этого российским войскам откроется направление на Краматорск и Славянск.
Ранее сегодня штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии под контроль российскими войсками населенных пунктов Перше Травня и Андреевка. Кроме того, накануне, 28 ноября, Пушилин отмечал, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска (Бахмута).
9 ноября врио главы ДНР говорил о продолжающихся тяжелых боях в районе Павловки. Он отмечал, что без взятия под контроль села невозможно будет продвинуться в направлении Угледара. 10 ноября российский военкор Семен Пегов сообщил об освобождении Павловки. 14 ноября об этом официально заявили в Минобороны РФ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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