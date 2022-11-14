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Минобороны сообщило об освобождении Павловки в ДНР

Ведомости

Российские войска освободили населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«14 ноября с. г. в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе наступления российские военнослужащие взяли под контроль поселок Майорск в ДНР. Населенный пункт находится на окраине города Горловка.

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«Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа», — отметил тогда официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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