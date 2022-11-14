Минобороны сообщило об освобождении Павловки в ДНР

«Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа», — отметил тогда официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.