Минобороны сообщило об освобождении Павловки в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Павловка в Донецкой народной республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«14 ноября с. г. в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.
Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что в ходе наступления российские военнослужащие взяли под контроль поселок Майорск в ДНР. Населенный пункт находится на окраине города Горловка.
«Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа», — отметил тогда официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса