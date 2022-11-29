В ДНР заявили о взятии под контроль двух населенных пунктов
Союзные силы взяли под контроль населенные пункты Перше Травня и Андреевку, говорится в сообщении в Telegram-канала штаба территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 29 ноября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку», – говорится в сообщении.
Вчера, 28 ноября, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска близки к оперативному окружению Артемовска (Бахмута).
9 ноября Пушилин сообщал о продолжающихся тяжелых боях в районе Павловки. По его словам, без освобождения села продвинуться в направлении Угледара будет «крайне затруднительно». На следующий день военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что ВС РФ взяли под контроль село Павловка в ДНР. 19 ноября Пушилин заявил о продвижении подразделений ДНР по всей линии соприкосновения.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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