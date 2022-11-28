Пушилин: российские силы близки к окружению Артемовска

9 ноября Пушилин сообщал о продолжающихся тяжелых боях в районе Павловки. По его словам, без освобождения села продвинуться в направлении Угледара будет «крайне затруднительно». На следующий день военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что ВС РФ взяли под контроль село Павловка в ДНР. 19 ноября Пушилин заявил о продвижении подразделений ДНР по всей линии соприкосновения.