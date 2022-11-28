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Пушилин: российские силы близки к окружению Артемовска

Ведомости

Российские войска близки к оперативному окружению Артемовска (Бахмута), сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Наши подразделения продвигаются вперед. Есть успехи непосредственно в окрестностях Артемовска... Можно говорить, что ситуация оперативного окружения достаточно близка», – приводит его слова ТАСС.

Пушилин добавил, что ВСУ силами одного из националистических батальонов попытались контратаковать на этом направлении, но были разбиты.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

9 ноября Пушилин сообщал о продолжающихся тяжелых боях в районе Павловки. По его словам, без освобождения села продвинуться в направлении Угледара будет «крайне затруднительно». На следующий день военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что ВС РФ взяли под контроль село Павловка в ДНР. 19 ноября Пушилин заявил о продвижении подразделений ДНР по всей линии соприкосновения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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