Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ на южнодонецком направлении
Российские войска отразили две контратаки украинских военных на южнодонецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На южнодонецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное и Октябрь ДНР ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты», — отметил Конашенков во время брифинга.
Помимо этого представитель оборонного ведомства сообщил, что российские артиллеристы нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, которые выдвигались для наступления в ЛНР. По его словам, была ликвидирована живая сила и техника противника.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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