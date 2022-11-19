Пушилин сообщил о продвижении подразделений ДНР по всей линии фронта

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта. Да, это не такие, как нам хотелось бы, быстрые продвижения и ежедневное освобождение населенных пунктов. С учетом сложившихся всех факторов и обстоятельств мы видим, что каждый населенный пункт, даже небольшой, имеет значение как для нас, так и для противника, и противник предпринимает все, что может, чтобы удержать эти населенные пункты. Но у нас стоит задача, и наши ребята двигаются», — сказал Пушилин.