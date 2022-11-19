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Пушилин сообщил о продвижении подразделений ДНР по всей линии фронта

Ведомости

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) продвигаются по всей линии фронта, противник пытается удержать населенные пункты, сообщил в видеообращении врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта. Да, это не такие, как нам хотелось бы, быстрые продвижения и ежедневное освобождение населенных пунктов. С учетом сложившихся всех факторов и обстоятельств мы видим, что каждый населенный пункт, даже небольшой, имеет значение как для нас, так и для противника, и противник предпринимает все, что может, чтобы удержать эти населенные пункты. Но у нас стоит задача, и наши ребята двигаются», — сказал Пушилин.

Врио главы ДНР напомнил о взятии под контроль поселков Опытное и Майорск, положительные изменения также есть в Угледаре и Павловске, в Артемовске ситуация сложная, однако «дом за домом, улица за улицей освобождается».

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

9 ноября Пушилин сообщал о продолжающихся «тяжелых боях» в районе Павловки. По его словам, без освобождения села продвинуться в направлении Угледара будет «крайне затруднительно». На следующий день военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что ВС РФ взяли под контроль село Павловка в ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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