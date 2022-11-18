Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Опытное в ДНР
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Опытное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.
«В Донецкой народной республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное в Донецкой народной республике», — рассказал официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В военном ведомстве добавили, что на купянском направлении сорваны попытки противника атаковать в направлении населенных пунктов Ягодное в Харьковской области и Куземовка в ЛНР. На краснолиманском направлении пресечена попытка украинских войск атаковать в направлении населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Также поражены пункты управления вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Шевченково и Купянск Харьковской области, Димитрово Запорожская область, отметил Конашенков.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР проинформировал, что войска ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ освободили поселок Опытное на авдеевском направлении. 14 ноября Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Павловка в ДНР. Днем ранее в ведомстве сообщили об освобождении поселка Майорск в ДНР, который находится на окраине Горловки.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
При этом 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
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