В ДНР сообщили о взятии под контроль поселка Опытное
Войска ДНР и ЛНР при поддержке российских военных освободили поселок Опытное на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает штаб территориальной обороны республике в своем Telegram-канале.
«По состоянию на 15 ноября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Опытное», — говорится в сообщении.
Также 14 ноября Минобороны рассказало об отражении атак вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и ЛНР. Отмечалось, что наступление противника было пресечено на краснолиманском, купянском и южно-донецком направлениях.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
При этом 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
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