Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в ДНР и ЛНР
Минобороны РФ опубликовало новую сводку о ходе специальной военной операции. За сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаки украинских военных на трех направлениях, сообщили в ведомстве.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские позиции на купянском направлении в районе села Куземовка в ЛНР. В Минобороны РФ отметили, что удары противника удалось отразить, украинские военные были отброшены на исходные позиции. В результате атаки ВСУ потеряли более 120 военнослужащих.
Также украинская армия пыталась продвинуться на краснолиманском направлении в районе села Червонопоповка ЛНР. Уточняется, что ВС РФ отразили атаку, уничтожив до 90 украинских военных.
На южно-донецком направлении ВСУ атаковали российские позиции в районе села Новоселка ДНР. Наступление не увенчалось успехом, добавили в пресс-службе Минобороны РФ, в результате было уничтожено более 80 украинских военнослужащих.
Кроме того, в ЛНР, Херсонской и Харьковской областях ВС РФ ликвидировали три пункта управления ВСУ. В Харьковской области и ДНР российские военные ударили по двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в Херсонской области был уничтожен склад вооружения и военной техники противника.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
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