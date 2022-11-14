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Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ в ДНР и ЛНР

Ведомости

Минобороны РФ опубликовало новую сводку о ходе специальной военной операции. За сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаки украинских военных на трех направлениях, сообщили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российские позиции на купянском направлении в районе села Куземовка в ЛНР. В Минобороны РФ отметили, что удары противника удалось отразить, украинские военные были отброшены на исходные позиции. В результате атаки ВСУ потеряли более 120 военнослужащих.

Также украинская армия пыталась продвинуться на краснолиманском направлении в районе села Червонопоповка ЛНР. Уточняется, что ВС РФ отразили атаку, уничтожив до 90 украинских военных.

На южно-донецком направлении ВСУ атаковали российские позиции в районе села Новоселка ДНР. Наступление не увенчалось успехом, добавили в пресс-службе Минобороны РФ, в результате было уничтожено более 80 украинских военнослужащих.

Кроме того, в ЛНР, Херсонской и Харьковской областях ВС РФ ликвидировали три пункта управления ВСУ. В Харьковской области и ДНР российские военные ударили по двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также в Херсонской области был уничтожен склад вооружения и военной техники противника.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны РФ сообщило о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.

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Ранее по теме: Минобороны: ВС РФ отбили атаки ВСУ на двух направлениях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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